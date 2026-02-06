Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan asrın felaketinin yıl dönümünde depremzede aileyi ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Küllerinden Doğdu Yine, Türkiye'min Gücüne Bak' temasıyla düzenlenen 6 Şubat Depremleri Anma Programı ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören sonrası depremzede Hidayet Solak ve ailesini ziyaret etti.

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören sonrası depremzede Hidayet Solak ve ailesini ziyaret etti.

