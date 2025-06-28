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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hasan Basri Yalçın'a ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hasan Basri Yalçın'a ziyaret

14:3828/06/2025, Cumartesi
AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'da denizde geçirdiği kaza sonucu yaralanan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'da denizde geçirdiği kaza sonucu yaralanan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretin ardından aynı hastanede tedavi gören Eski İçişleri Bakanı ve Diyarbakır Milletvekili Abdülkadir Aksu'yu da ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretin ardından aynı hastanede tedavi gören Katmerciler Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Katmerci'yi de ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretin ardından aynı hastanede tedavi gören Birgül Çelik'i de ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastanede bulunan hasta yakınlarıyla sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastanede bulunan hasta yakınlarıyla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastanede bulunan hasta yakınlarıyla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastanede bulunan hasta yakınlarıyla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

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