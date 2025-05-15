Deniz Kuvvetleri'nden tarihi tatbikat: TB3'ler yeni bir çağın kapılarını araladı

"Millî denizaltı ve TF-2000 için karar alındı"





Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de tatbikat kapsamında yaptığı açıklamada, TB3 SİHA'nın mühimmatlı salvo atışının sahada yeni bir anlayışı temsil ettiğini belirterek, "Bugün TB3'ümüz eş zamanlı mühimmat atışı yaptı. Bu, insansız hava araçlarının insanlı platformlarla birlikte görev yapabileceği yeni bir deniz harekât doktrininin önünü açıyor." dedi.





Görgün ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen Savunma Sanayii İcra Kurulu toplantısında millî denizaltı projesinin başlatılmasına ve TF-2000 hava savunma muhribi için üretim sürecine geçilmesine karar verildiğini açıkladı.





Görgün, "Genç mühendislerimizle, üretken sanayimizle, kahraman ordumuzun ihtiyaçlarını karşılamak için büyük bir azimle çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.