Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli 6 şubat depremlerinin üzerinden 2 yıl geçti. Türkiye, 'Asrın felaketi' olarak adlandırılan depremlerin yaralarını sarmaya devam ederken, acısı hâlâ taze. Depremin vurduğu 11 ilde, hayatını kaybeden vatandaşlar için anma törenleri düzenlendi. İşte, Kahramanmaraş depremi sonrasında hafızalarımızdan silinmeyecek fotoğraflardan bazıları.
6 Şubat’ta meydana gelen 11 ilimizin hissettiği Kahramanmaraş depreminin üzerinden tam 2 yıl geçti.
Binlerce ev yıkıldı, binlerce insanımızı kaybettik, unutulmaz acılar, hiçbir zaman unutulmayacak hikayeler…
İşte üzerinden 2 yıl geçen ama acısı bir gün bile geçmeyen Kahramanmaraş depremi sonrasında hiçbir zaman unutmayacağımız fotoğraflardan bazıları...
6 Şubat depremleriyle sarsılan 11 ilde yeniden inşa çalışmaları hızla devam ediyor.
2024 yılında inşa edilen 201 bin 580 konut ve işyeri hak sahiplerine teslim edildi.
İki yılın sonunda konutların yüzde 45'i teslim edilirken, 2025 yılı için hedef 452 bin 983 konut ve işyerinin teslim edilmesi.