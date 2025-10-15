Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kahramanmaraş
Depremde hasar gören 125 yıllık İskenderun Lisesi'nde restorasyon başladı

Depremde hasar gören 125 yıllık İskenderun Lisesi'nde restorasyon başladı

11:1815/10/2025, Çarşamba
DHA
Sonraki haber

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar alan 125 yıllık İskenderun Lisesi binasında restorasyon çalışmaları başladı.

Osmanlı’nın son döneminde inşa edilen, Fransız işgal dönemi ve Cumhuriyet tarihinin çeşitli dönemlerinde eğitim-öğretime ev sahipliği yapan İskenderun Lisesi’nin binası, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gördü.

Kurulduğu günden bu yana binlerce öğrencinin eğitim aldığı lise, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın destekleriyle, Hatay Valiliği koordinesinde restore edilecek.


1900’lü yılların başında yapılan, dönemin mimari özelliklerini taşıyan ve estetik yapısıyla da dikkat çeken lise binasının taşıyıcı sistemleri güçlendirilecek, iç mekan düzenlemeleri yapılacak ve yapının mimari bütünlüğü titizlikle restore edilecek.





Restorasyonun tamamlanmasının ardından tarihi bina yeniden eğitim ve kültür hayatına kazandırılacak.


#kahramanmaraş
#deprem
#restorasyon
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sağlık Bakanlığı işçi alımı İŞKUR kurası çekildi mi, temizlik görevlisi klinik destek elemanı sonuçları ne zaman açıklanacak?