Depremde iş yeri yıkılan terzinin mücadelesi örnek oldu: Konteyner iş yerinde hizmet veriyor

Ortalama günlük bin TL - 2 bin TL civarı oluyor. Pantolon fermuarı 50 lira, mont fermuarı 100 lira ve kısaltmalar da 50 TL şeklinde yapıyorum.





İnşallah çocuklarımı öğretirim ama şu an okuyorlar ve öncelik okumaları gerekiyor. 5 tane çocuğum var.





Mekan hiç önemli değil; isterse 8 metrekare olsun veya isterse 80 metrekare olsun. Hayatta mücadeleye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.