Devlet desteği aldı köyüne üretim tesisi kurdu: 5 ülkeye ihracat için adım attı

Tümüklü, istihdama katkı sunduklarını belirterek, "Tesisimizdeki 15 çalışanımızın 10'u kadın ve hepsi bu köyden. Hedefim bölgede bu tür tesislerin, üreticilerin artması ve Osmaniye'nin zeytinyağında marka olması. Buradaki ağaçlar çok genç, iyi değerlendirilmesi lazım" diye konuştu.





İç ve dış pazardaki tüketicilere ulaşmak istediklerini ifade eden Tümüklü:

"Amerika Birleşik Devletleri, İsveç, Norveç, İngiltere ve Somali'ye yağ numuneleri gönderdik. Bunların haricindeki bazı ülkelerle de görüşmelerimiz sürüyor. Amacımız, bölgemizin zeytinleriyle ülke ekonomisine katkı sağlayıp ihracat yapmak" dedi.



