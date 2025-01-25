Devlet desteğiyle hayatları değişti: 'Yapabilir miyiz diyorduk ama başardık'

Hedeflerinin büyük olduğunu belirten Selvi, şöyle konuştu:

"Yemek yapmayı, köy ürünleri üretmeyi sevdiğimiz için bir şeyler yapmak istedik. Köyümüz kalkınsın, kadınlarımızın da işi olsun istedik. El işi ile başladık ama fazla gelir olmadı. Beldemizde eski bina olduğu için değerlendirmek istedik, Sayın Valimiz de bizi destekledi.



