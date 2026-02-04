Devlet yardımı üreticiye umut oldu: Depremzede aile sürüsünü yeniden büyüttü

Hızlan, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, telef olan hayvanlarının yerine kendilerine koyun verildiğini aktararak, "Deprem olduğunda çok felaket bir şeydi. Allah bir daha ülkemize, milletimize göstermesin inşallah. Çok üzücü bir şeydi yani asrın felaketiydi, hatırlanacak bir durum değil hiç aklıma o anı getirmek istemiyorum. Hayvanlarımız telef oldu, devlet 8 tanesini karşıladı. O 8 tanesini büyüttük. Şu anda yavruları 15 tane oldu." dedi.