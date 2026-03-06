Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Diyarbakır
Kolonlarından ses geldi: 8 katlı bina boşaltıldı

Kolonlarından ses geldi: 8 katlı bina boşaltıldı

07:516/03/2026, Cuma
G: 6/03/2026, Cuma
AA
Sonraki haber

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde 8 katlı bir bina, ikamet edenlerin kolonlardan ses geldiği ihbarı üzerine tedbir amacıyla tahliye edildi.

Mevlana Halit Mahallesi'nde 8 katlı bir binada oturan bazı kişiler, kolonlardan ses geldiği yönünde 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

Bunun üzerine olay yerine AFAD, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, apartmanda oturanları tedbir amacıyla tahliye etti.


Ekiplerin yapacağı inceleme sonrası apartmanın durumunun netlik kazanacağı öğrenildi.

#Diyarbakır
#Kolon
#Bağlar
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Hangisi sözlükte tanımı olan bir ifadedir? Milyoner'de 500 bin TL'lik soru açıldı! İşte yanıtı