Dört ayda 700 bine yakın ziyaretçi ağırladı

Onur, bölgedeki müze ve ören yerlerindeki ziyaretçi sayısının yılın ilk 4 ayında 697 bin 631'e ulaştığı bilgisini paylaşarak, şunları kaydetti:





"Göreme Açık Hava Müzesi'nde 17 irili ufaklı kilise ve şapel olduğunu biliyoruz. Dünyada eşine az rastlanır bir yapıdır. 1952 yılında doğal afet nedeniyle devletin iskan politikası ile Zelve Açık Hava Müzesi'ndeki köy de başka noktaya taşınıyor ve hayat donuyor. Bu iki açık hava müzesi, Kapadokya'daki ilk ve son terk edilen yerleşim alanıdır. O dönemlerde insanların yaşantısını buralarda görebilmekteyiz. Buradaki kilise ve şapellerdeki duvar resimlerini taşıyamayacağınız için yerinde korumak ve yerinde sergilemek durumu ortaya çıkıyor, bu da bize farklı müzecilik anlayışı getiriyor."