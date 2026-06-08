Dövize vergi ekonomiyi ve TL'yi korur

Kupaya hazırız

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Montella, 2026 Dünya Kupası öncesi Venezuela’yı 2-1 yendiğimiz son hazırlık maçı sonrası, “Kupa herkes için yorucu olacak. Bahane üretemezsiniz, burası Milli Takım. Geliştirmemiz gereken yönler tabi ki var ama genel olarak hazırız” dedi.