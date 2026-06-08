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Dövize vergi ekonomiyi ve TL'yi korur

Dövize vergi ekonomiyi ve TL'yi korur

04:008/06/2026, Pazartesi
G: 8/06/2026, Pazartesi
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Yeni Şafak Gazetesi'nin 8 Haziran 2026 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 8 Haziran 2026 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

Dövize vergi ekonomiyi ve TL'yi korur: Kanun vergi almayı emrediyor bakanlık almıyor

Türkiye’deki yaklaşık 2 milyon şirket, döviz işlemlerinden doğan gelirlerini beyan edip vergi verirken bireylerin döviz kazancından vergi alınmaması TL’nin değerini eritiyor. enflasyonu yükseltiyor, faizin düşürülmesinin yolunu kapatıyor. Ekonominin düzlüğe çıkmasının yolu TL’nin değerini korumaktan geçiyor.

Kupaya hazırız

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Montella, 2026 Dünya Kupası öncesi Venezuela’yı 2-1 yendiğimiz son hazırlık maçı sonrası, “Kupa herkes için yorucu olacak. Bahane üretemezsiniz, burası Milli Takım. Geliştirmemiz gereken yönler tabi ki var ama genel olarak hazırız” dedi.

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