Dünya İsrail'den nefret ediyor: İşte İsrail karşıtlığının en çok olduğu ülkelerin listesi

Soykırımcı korsan devlet İsrail'in Madleen Gemisi'ne yönelik gerçekleştirdiği çirkin saldırının ardından, daha önce yapılan bir anket tekrar gündeme taşındı. Söz konusu ankette, terör devletine karşı en fazla olumsuz duygular besleyen ülkenin hangisi olduğu araştırılmıştı. Peki İsrail'e en çok tepki duyan ülke hangisi?

1 /57 Terör devleti İsrail'in Madleen Gemisi'ne yönelik çirkin saldırısının ardından, daha önce yapılan ve İsrail'e karşı en fazla olumsuz duygular besleyen ülkeyi ortaya koyan anket yeniden kamuoyunun dikkatini çekti.

2 /57 En çok hangi ülke nefret ediyor? İsrail'in Gazze’ye insani yardım götüren Madleen gemisine yönelik askeri müdahalesi, dünya genelinde büyük tepkilere yol açtı. Gazze’deki sivillere yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan gemi, İsrail tarafından askeri müdahaleye uğradı.

Bu insanlık dışı saldırı çeşitli ülkelerden ve insan hakları örgütlerinden sert tepkiler aldı.





3 /57 Son yıllarda özellikle 7 Ekim'de Gazze'de başlayan soykırımdan bu yana dünya genelinde İsrail karşıtı söylemlerin artış gösterdiği gözlemlenmekte. Yaşanan son olay sonucunda Anti-Defamation League (ADL) tarafından açıklanan anketleri gündeme getirdi.



4 /57 Ankete göre, İsrail'e olan nefretin 7 Ekim’deki İsrail saldırılarının ardından hız kazandığını ortaya koymakta.

5 /57 Hangi konularda sorular soruldu?

1) Yahudiler yaşadıkları ülkeden çok İsrail’e bağlılar 2) Yahudiler iş dünyasında haddinden fazla güçlüler 3) Yahudiler uluslararası finans piyasasında haddinden fazla güçlüler 4) Yahudiler Holokost’ta yaşananlardan halen çok fazla bahsediyorlar 5) Yahudiler kimseye ne olduğuyla ilgilenmez sadece kendi ırklarını düşünürler 6) Yahudiler uluslararası konularda haddinden fazla kontrol sahibiler 7) Yahudiler ABD Hükümeti üzerinde haddinden fazla kontrol sahibiler 8) Yahudiler kendilerinin diğer halklardan daha iyi olduklarını düşünürler 9) Yahudiler küresel medya üzerinde haddinden fazla kontrol sahibiler 10) Yahudiler dünya savaşlarının büyük oranda sorumlusudur 11) İnsanlar Yahudilerden Yahudilerin sergiledikleri davranışlar yüzünden nefret ederler



6 /57 İşte İsrail'den en çok nefret eden ülkelerin sıralaması;



7 /57 ARJANTİN | NEFRET PUANI 100 ÜZERİNDEN 39

8 /57 MEKSİKA | 39

9 /57 HİNDİSTAN | 39



10 /57 EKVATOR | 40

11 /57 VENEZUELA | 40

12 /57 POLONYA | 40

13 /57 MOĞOLİSTAN | 42



14 /57 NİJERYA | 42



15 /57 FİLİPİNLER | 42



16 /57 HIRVATİSTAN | 42



17 /57 PERU | 43



18 /57 ROMANYA | 43



19 /57 GUETAMALA | 44



20 /57 ŞİLİ | 45

21 /57 KUZEY KORE | 45









































































































































































































22 /57 BULGARİSTAN | 45































































23 /57 LAOS (Asya'da bir ülke) | 45



24 /57 UGANDA | 48

25 /57 İRAN | 49



26 /57 SIRBİSTAN | 49



27 /57 SENEGAL | 49

28 /57 YUNANİSTAN | 50

29 /57 GÜNEY AFRİKA | 50

30 /57 BANGLADEŞ | 52

31 /57 AZERBAYCAN | 53

32 /57 KAZAKİSTAN | 53

33 /57 KARADAĞ | 57

34 /57 ERMENİSTAN | 57

35 /57 BOSNA - HERSEK | 57

36 /57 KENYA | 57

37 /57 ÇİN | 58

38 /57 RUSYA | 62

39 /57 KATAR | 64

40 /57 FAS | 70

41 /57 SUDAN | 72

42 /57 MALEZYA | 75

43 /57 IRAK | 77

44 /57 TÜRKİYE | 79

45 /57 CEZAYİR | 81

46 /57 LİBYA | 82

47 /57 MISIR | 84



48 /57 TUNUS | 83

49 /57 UMMAN | 84

50 /57 LÜBNAN | 86

51 /57 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ | 91

52 /57 ÜRDÜN | 91

53 /57 SUUDİ ARABİSTAN | 92

54 /57 BAHREYN | 95

55 /57 ENDONEZYA | 96

56 /57 KUVEYT | 97