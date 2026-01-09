Dünyaca ünlü Science dergisinde İstanbul depremiyle ilgili hatalı hesaplama: Türk profesörün itirazı kabul edildi

ABD'de çıkan uluslararası Science dergisinde “Marmara Fayının Doğuya Doğru İlerleyen Kırılması” başlıklı bir makale 2025’in son aylarında yayınlanmıştı. Makaleye göre Marmara’daki Kumburgaz çukurunda 1766’daki depremden bu yana 6 metrelik bir deformasyon birikti, bu deformasyon da 7’den çok daha büyük bir deprem riski doğuruyor. Dolayısıyla burada meydana gelecek bir kırılma İstanbul’u sarsacak büyük bir depreme de yola açabilir...Uluslararası camiada çok dikkat çeken bu makaleye Prof. Dr. Osman Bektaş dergiye gönderdiği bir makaleyle itiraz etti.







