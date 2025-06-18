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Dünyada sadece Van'da yaşıyorlar: Bu kez su altından görüntülendi

Dünyada sadece Van'da yaşıyorlar: Bu kez su altından görüntülendi

10:3818/06/2025, Çarşamba
IHA
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Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayan inci kefallerinin, üremek için göle dökülen tatlı su derelerine doğru zorlu yolculuğu su altından görüntülendi.

Dünyada yalnızca Van Gölü'nde yaşayan inci kefalinin, üreme döneminde suyun tersine yüzerek tatlı su kaynaklarına yaptığı göçü su altı kamerasıyla görüntülendi. Görüntüler, doğanın eşsiz döngüsünü ve balıkların zorlu yaşam mücadelesini gözler önüne serdi.

Her yıl mayıs ve haziran aylarında üreme amacıyla Van Gölü'ne dökülen tatlı su derelerine doğru akıntının tersine yüzerek yol alan inci kefalleri, bu göç sırasında büyük engellerle karşılaşıyor. Şelaleleri adeta uçarak aşan balıkların bu zorlu yolculuğu, bu kez su altından kaydedildi.

Erciş balık bendinde su altı kamerasıyla yapılan çekimlerde, balıkların su altında akıntıya karşı yüzerek ilerlemesi ve grup halinde hareket etmesi dikkat çekti.

Görüntüler, hem bilimsel açıdan önemli veriler sağladı hem de doğa tutkunlarını büyüledi. İnci kefalinin su altındaki bu azimli yolculuğu, canlıların hayatta kalma mücadelesini bir kez daha etkileyici şekilde ortaya koydu.

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