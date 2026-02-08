Edirne’de 'turuncu alarm' seviyesindeki Meriç Nehri’nde su debisi düşmeye başladı

Edirne’de etkili olan yağışlar ve Bulgaristan’daki barajlardan yapılan kontrollü su salımı sonrası alarm seviyesine yükselen Meriç Nehri’nde su debisi düşüşe geçti. Son günlerde Bulgaristan’da artan yağışlar ve kar erimeleriyle birlikte baraj kapaklarının açılması, Edirne’deki nehirlerde su seviyelerinin hızla yükselmesine neden oldu.