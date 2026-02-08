Yeni Şafak
Edirne’de 'turuncu alarm' seviyesindeki Meriç Nehri’nde su debisi düşmeye başladı

22:348/02/2026, Pazar
IHA
Bulgaristan’daki barajlardan yapılan su salımı sonrası debisi hızla yükselen ve ‘turuncu alarm’ verilen Meriç Nehri’nde su seviyesi düşmeye başlarken, ekiplerin sahadaki önlemleri devam ediyor.

Edirne’de etkili olan yağışlar ve Bulgaristan’daki barajlardan yapılan kontrollü su salımı sonrası alarm seviyesine yükselen Meriç Nehri’nde su debisi düşüşe geçti. Son günlerde Bulgaristan’da artan yağışlar ve kar erimeleriyle birlikte baraj kapaklarının açılması, Edirne’deki nehirlerde su seviyelerinin hızla yükselmesine neden oldu.

 Meriç Nehri’nde debi önce 1157 metreküp/saniyeye ulaşırken, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından nehir için ‘turuncu alarm’ verildi. Gün içerisinde düşüşe geçen debi, 1102 metreküp/saniye seviyesine kadar geriledi.

Nehirde yaşanan taşkın riski nedeniyle AFAD, Edirne Arama Kurtarma ve jandarma ekipleri teyakkuz haline geçerek, taşkından etkilenen çiftliklerde bulunan hayvanların tahliyesini gerçekleştirdi. Meriç Nehri çevresinde su altında kalan tarım arazileri ve yerleşim alanları ise havadan görüntülendi.

Vatandaşlar nehirdeki su seviyesinin düşmesinin sevindirici olduğunu belirtirken, ekiplerin saha kontrollerinin sürdüğü öğrenildi.


#Edirne
#Meriç Nehri
#Taşkın
