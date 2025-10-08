Ege Bölgesi'nin en büyük doğal gölü Bafa eski günlerine hasret: Sular 40 metre çekildi

Kuraklık ve beraberinde bölgedeki sanayi tesislerinden gelen kirleticilerin göl içerisinde kirlilik konsantrasyonunun artmasına neden olduğunu belirten Özçelik, şöyle konuştu:





"Özellikle Kapıkırı bölgesinde kabuklu deniz canlılarının kıyıya vurduğunu gözleyebiliyoruz. Bu canlılar göl habitatının korunması için oldukça önemli. Göl suyunun filitrasyonunu gerçekleştirerek gölün rahat bir nefes almasını sağlıyorlar. Bu canlıların ölmesi özellikle göl içerisindeki oksijen konsantrasyon düşüklüğüne ve göle giren kirletici miktarındaki artışların fazla olduğuna işaret ediyor."