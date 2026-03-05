Yeni Şafak
Ehliyetsiz yakalandı, 200 bin lira ceza yedi: 'Benim aracım o kadar etmiyor' diyerek sitem etti

23:205/03/2026, Perşembe
IHA
Sonraki haber

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde sivil trafik şube ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı. Daha önceden yediği cezalardan dolayı stajyer ehliyeti iptal edilen şahsa, tekrar araç kullanırken yakalandığı için 200 bin, ruhsat sahibine ise 40 bin lira ceza yazıldı. Sürücü "Benim aracım o kadar etmiyor" dedi.

Serdivan ilçesinde sivil trafik polislerinin gerçekleştirmiş olduğu denetimlerde; ehliyetsiz şekilde araç süren, cam filmi, hava filtresi, yüksek sesle müzik dinlemekten ve emniyet kemeri takmamaktan çok sayıda sürücüye cezai işlem uygulandı.

Ehliyetsiz şekilde araç kullandığı tespit edilen sürücünün, stajyer ehliyete sahipken yediği cezalardan dolayı ehliyeti iptal edildiği tespit edilip buna rağmen ehliyetsiz şekilde araç sürmeye devam etmesi üzerine tekrar yakalanmasıyla şahsa 200 bin lira, ruhsat sahibine ise 40 bin lira ceza yazıldı.

"Benim aracım o kadar etmiyor"


Ehliyetsiz şekilde araç kullanan şahsa ceza yazıldığı esnada, yazılan ceza miktarına tepki gösteren sürücü "200 bin lira mı yazacaksınız? Benim aracım 200 bin lira etmiyor ağabey" şeklinde sitemde bulundu. Cezai işlemlerin uygulanmasının ardından şahıs, ehliyeti olan bir tanıdığını arayıp aracını bölgeden aldırdı.

"İyi bari azmış"


Emniyet kemeri takmadığı tespit edilen ve aynı esnada yüksek sesle müzik dinleyen sürücü ise ceza yediği sırada neşeli şekilde basın mensupları ve polis ekipleri ile sohbet etti. "İyi bari azmış, görevlerini yapıyorlar. Suçluyuz, cezalıyız. Hakkımızdaki cezayı yedik, boynumuz kıldan ince. 2 bin 250 lira ceza yemişiz" dedi. Basın mensuplarının ’Artık kurallara uyacak mısınız?’ sorusuna "İnşallah" dedikten sonra sürücü bölgeden ayrıldı.

