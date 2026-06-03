Emaneti ganimet görenle mücadele edeceğiz

Buğday alım fiyatı 16 bin 500 lira

Toprak Mahsulleri Ofisi, 2026 yılı hububat alım ve satış fiyatlarını açıkladı. Buna göre alım fiyatı, ton başına makarnalık ve ekmeklik buğdayda 16 bin 500 lira, arpada 12 bin 750 lira oldu. Satış fiyatı ise ton başına makarnalık ve ekmeklik buğdayda 18 bin 500 lira, arpada 14 bin lira tutarında tespit edildi. Geçen yılla kıyaslandığında hububat alım fiyatının buğdayda yüzde 20-22, arpada yüzde 15-17 oranında artırıldığı gözlendi.