Emaneti ganimet görenle mücadele edeceğiz

Yeni Şafak Gazetesi'nin 03 Haziran 2026 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.
Yeni Şafak Gazetesi'nin 01 Haziran 2026 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Buğday alım fiyatı 16 bin 500 lira
Toprak Mahsulleri Ofisi, 2026 yılı hububat alım ve satış fiyatlarını açıkladı. Buna göre alım fiyatı, ton başına makarnalık ve ekmeklik buğdayda 16 bin 500 lira, arpada 12 bin 750 lira oldu. Satış fiyatı ise ton başına makarnalık ve ekmeklik buğdayda 18 bin 500 lira, arpada 14 bin lira tutarında tespit edildi. Geçen yılla kıyaslandığında hububat alım fiyatının buğdayda yüzde 20-22, arpada yüzde 15-17 oranında artırıldığı gözlendi.
Emaneti ganimet görenlerle mücadele edeceğiz
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Sayıştay’ın 164. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni’nde CHP’li belediyelerdeki yolsuzluklara tepki gösterdi: Son dönemde kimi zaman hayretle, kimi zaman utançla takip ettiğimiz yerel yönetimler merkezli skandallar asla mazur görülemez. Her kim olursa olsun milletin emanetini ganimet olarak görenlerle hukuk ve yasalar çerçevesinde mücadele etmek bizlerin boynunun borcudur.
Tarih yazmaya gidiyoruz
2026 FIFA Dünya Kupası’nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı, turnuva öncesinde ABD’ye hareket etti. Büyük bir coşku ve organizasyonla uğurlanan ay-yıldızlılarımız için beklentilerimiz yüksek. Ülke olarak inancımız ve güvenimiz tam. Oyuncularımızın ise ortak fikri: Tarih yazmaya gidiyoruz.