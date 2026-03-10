Yeni Şafak
Emekli okul müdürü evinde ölü bulundu

21:0910/03/2026, Salı
DHA
Eskişehir'de emekli okul müdürü Dursun Baycan (80), yalnız oturduğu evde ölü bulundu. Üç ay önce de eşini kaybettiği öğrenilen Baycan’ın ölümünün şüpheli görülmesi üzerine soruşturma başlatıldı.

Odunpazarı ilçesine bağlı Yıldıztepe Mahallesi Aliağlar Sokak’taki 5 katlı binanın 1’inci katında oturan emekli okul müdürü Dursun Baycan’ın komşuları kendisinden günlerce haber alamadı.

Baycan’ın oturduğu daireden kötü kokular yayılması üzerine polise ihbarda bulunuldu. Olay yerine gelen polis ekipleri çilingir yardımıyla eve girdiklerinde Dursun Baycan’ı yerde hareketsiz yatarken buldu.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Baycan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Baycan’ın ölümünün şüpheli olarak görülmesi üzerine cansız bedeni savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. 

Baycan’ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

Öte yandan, Dursun Baycan’ın eşinin 3 ay önce hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

#Eskişehir
#Emekli
#Okul müdürü
