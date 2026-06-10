Emekliye temmuzda çifte artış sinyali! 20 bin TL maaş alanın gözü bu hesapta

Milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi, Kurban Bayramı öncesinde yatırılan maaş ve ikramiye olmak üzere çifte ödemenin ardından Temmuz ayında yapılacak zam oranına odaklandı. Mayıs ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 5 aylık zam oranı yüzde 16,61 olarak kesinleşti. Haziran ayı enflasyonunun da eklenmesiyle nihai zam oranı belli olacak. Zam dönemi hızla yaklaşırken 20.000 TL taban maaş alan emekliler için masadaki zam formülü de netleşmeye başladı. İşte 20,25,30,35,40 bin TL emekli aylığı alan SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi için masadaki zam formülü...
Milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisinin merakla beklediği Temmuz zammı için geri sayım başladı.
5 aylık enflasyon farkı netleşti
Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre yılın ilk 5 ayında enflasyon yüzde 16,61 oldu. Bu oran, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin şimdiden hak ettiği zam oranını ortaya koydu. Memur ve memur emeklileri açısından ise tablo farklı şekillendi. İlk 5 aylık dönemde oluşan enflasyon farkı yüzde 5,05 seviyesine ulaştı. Temmuz ayında uygulanacak yüzde 7'lik toplu sözleşme zammıyla birlikte memur ve memur emeklileri için toplam artış oranı yaklaşık yüzde 12,41'e yükseldi.
5 aylık kamülatif zam hesaplaması
5 Aylık Enflasyon: %16,6
5 Aylık Enflasyon Farkı: %5,05
Toplu Sözleşme Zam Oranı: 7
Enflasyon Farkı Dahil Zam Oranı: %12,4
SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisinin Temmuz zammını Haziran verisi belirleyecek
Temmuz zammı için artık yalnızca haziran ayı enflasyonu bekleniyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde ekonomistler, haziran enflasyonunun yüzde 1,52 olacağını öngörüyor.
Tahminler zam için hangi oranı işaret ediyor?
Bu tahminin gerçekleşmesi halinde;
6 aylık enflasyon yüzde 18,38'e ulaşacak.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 18,38 zam alacak.
Memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 6,65'e çıkacak.
Toplam memur zammı yüzde 14,11 seviyesine yükselecek.
20 bin TL maaş alan emeklinin yeni maaşı ne kadar olacak?
Temmuz ayında oluşabilecek zam senaryoları emeklilerin gelirlerinde önemli değişikliklere işaret ediyor.
20 bin TL maaş alan bir emekli için hesaplama şöyle:
Yüzde 16,61 zamla: 23 bin 322 TL
Yüzde 17,38 zamla: 23 bin 476 TL
Yüzde 18,38 zamla: 23 bin 676 TL
Bu nedenle gözler hem haziran enflasyonuna hem de hükümetin atacağı olası ek adımlara çevrilmiş durumda.
En düşük emekli aylığı ne kadar olacak?
En düşük emekli maaşı için yeni düzenleme masada. Temmuz ayında yalnızca kök aylıklara zam yapılması değil, en düşük emekli aylığında da artış gündemde.
Mevcut hesaplamalara göre en düşük emekli maaşının 20 bin TL seviyesinden 23 bin 500 TL'nin üzerine çıkarılması değerlendiriliyor. Düzenlemenin hayata geçmesi halinde, maaşı bu seviyenin altında kalan emeklilere fark ödemesi yapılacak.
Ancak bunun için yasal düzenleme gerekiyor. Kararın alınmasının ardından teklifin TBMM gündemine gelmesi bekleniyor.
İşte 20.000 TL alanlar için yeni formül
5 aylık verilere, 6 aylık ve yıl sonu tahminlere göre SSK ve Bağkur'lular için oluşan zam tablosu şu şekilde;
Emekliye refah payı sürprizi gelir mi?
Emeklilerin yakından takip ettiği bir diğer başlık ise refah payı. Son yıllarda bazı dönemlerde enflasyon farkına ek olarak verilen refah payı için henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak hükümetin temmuz ayında ekonomik koşulları değerlendirerek ek artış kararı alabileceği konuşuluyor. Böyle bir adım atılması halinde emeklilerin maaşlarında oluşacak artış, mevcut enflasyon hesaplarının da üzerine çıkabilecek.
Emekliye çifte artış kapıda
Sabah'ta yer alan habere göre; Temmuz ayında yapılacak artışla birlikte emeklilerin kök aylıkları ve ek ödemeleri yeniden hesaplanacak. Tahminlere göre, taban aylığın yükseltilmesi ve 6 aylık enflasyon farkının eklenmesi halinde en düşük emekli maaşı 20 bin liradan 23 bin 676 liraya çıkabilecek.
Aylıklarla birlikte ödenen ek ödeme tutarı da zamlı kök aylık üzerinden belirlenecek. Hesaplanan yeni maaş ve ek ödeme toplamı 23 bin 676 liranın altında kalanlara bu tutar ödenecek, üzerinde kalanlar ise kendi hesaplanan maaşlarını almaya devam edecek.
Emekliler, temmuz ayından itibaren zamlı kök aylıklarını ve buna bağlı ek ödemelerini almaya başlayacak. En düşük emekli aylığında yapılması planlanan artışın da aynı dönemde yürürlüğe girmesi bekleniyor.
Söz konusu düzenleme yasal süreç gerektirdiği için kararın ardından TBMM'ye sunulacak. Düzenlemenin maaş ödeme takvimine yetişmemesi durumunda ise emekliler herhangi bir hak kaybı yaşamayacak. Fark tutarları daha sonra hesaplara yatırılacak.
2027 için ilk hesaplar da yapılmaya başlandı
Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminleri, 2027'nin ilk maaş artışlarına ilişkin de ipuçları veriyor. Yıl sonu enflasyonunun yüzde 26 seviyesinde gerçekleşmesi halinde:
SSK ve Bağ-Kur emeklileri için Ocak 2027 zammı yaklaşık yüzde 7,34,
Memur ve memur emeklileri için artış ise yaklaşık yüzde 5,33
olarak hesaplanıyor. Piyasa beklentilerinin gerçekleşmesi durumunda ise bu oranların biraz daha yukarı çıkabileceği değerlendiriliyor.
Son söz haziran enflasyonunda
Temmuz zammı için tablo büyük ölçüde netleşmiş durumda. Ancak kesin oran, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı haziran enflasyonuyla ortaya çıkacak. Emekliler bir yandan zam oranını beklerken, diğer yandan taban maaş düzenlemesi ve olası refah payı kararına odaklanmış durumda. Temmuz ayı, milyonlarca emekli için yılın en kritik maaş dönemi olmaya hazırlanıyor.