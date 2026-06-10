Emekliye temmuzda çifte artış sinyali! 20 bin TL maaş alanın gözü bu hesapta

En düşük emekli aylığı ne kadar olacak?





En düşük emekli maaşı için yeni düzenleme masada. Temmuz ayında yalnızca kök aylıklara zam yapılması değil, en düşük emekli aylığında da artış gündemde.





Mevcut hesaplamalara göre en düşük emekli maaşının 20 bin TL seviyesinden 23 bin 500 TL'nin üzerine çıkarılması değerlendiriliyor. Düzenlemenin hayata geçmesi halinde, maaşı bu seviyenin altında kalan emeklilere fark ödemesi yapılacak.





Ancak bunun için yasal düzenleme gerekiyor. Kararın alınmasının ardından teklifin TBMM gündemine gelmesi bekleniyor.