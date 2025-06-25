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Erçek Gölü'nde muhteşem gün batımı: İzleyenleri hayran bıraktı

Erçek Gölü'nde muhteşem gün batımı: İzleyenleri hayran bıraktı

10:1325/06/2025, Çarşamba
IHA
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Van'ın doğusunda yer alan Erçek Gölü, etkileyici bir gün batımına sahne oldu. Gökyüzünün kızıl tonlara büründüğü anlar, göl yüzeyine yansıyarak izleyenlere görsel bir şölen sundu.

Van Gölü'nden sonra güneşin en güzel battığı yerlerden biri olan Erçek Gölü, yine büyüleyici bir manzaraya sahne oldu.

Akşam saatlerinde gökyüzünü kaplayan kızıl tonlar, göl yüzeyine yansıyarak eşsiz bir görüntü oluşturdu. 

Sessizliği ve doğal yapısıyla dikkat çeken Erçek Gölü, gün batımında oluşan ışık oyunlarıyla izleyenleri hayran bıraktı. Göl çevresinde bulunanlar, dakikalarca bu manzaranın tadını çıkardı.

Erçek Gölü, özellikle bahar ve yaz aylarında gün batımı manzarasıyla doğaseverlerin uğrak noktası olmaya devam ediyor. Van Gölü'nden sonra bölgedeki en etkileyici gün batımı noktası olarak gösterilen Erçek Gölü, doğa tutkunlarını her mevsim kendine çekmeye devam ediyor.

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