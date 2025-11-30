Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kayseri
Erciyes'te kartpostallık görüntüler: Şehir beyaza büründü

Erciyes'te kartpostallık görüntüler: Şehir beyaza büründü

14:5730/11/2025, Pazar
IHA
Sonraki haber

Türkiye’nin önemli kış sporları merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi, yağan karla beyaz örtüye büründü. Yaklaşık 8 santim kar kalınlığına ulaşılan tesislerdeki işletmeciler; hazırlıklarını tamamladıklarını ve kayak sezonunun açılmasını beklediklerini söyledi.

Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi’nde gece saatlerinde başlayan yağmur, ilerleyen saatlerde yerini kara bıraktı. Sabah saatlerinde de devam eden kar yağışıyla birlikte pistler beyaz örtüyle kaplandı.

 Erciyes Kayak Merkezi’ndeki işletmeciler de kar yağışından duyduğu memnuniyeti getirerek, yeni sezon için hazırlıkların tamamlandığını aktardı.

Kayak Eğitmeni Veysel Değirmenci, "Erciyes’te çok güzel bir kar örtüsü oluştu, tahminim 8 santim kar yağdı. Tabi bu bir başlangıçtır, Erciyes’e kar yağdığı zaman hazırlıkların simgesi oluşuyor. Bizler de işletmeciler olarak bütün hazırlıkları tamamladık. Yurt içinden ve yurt dışından yoğun talepler var. Erciyes Kayak Merkezi’nde 42 çeşit pistlerin, çeşitli vadilerin oluşu ve mekanik pistlerin çok güzel şekilde sunulmasından dolayı gerek ülkemizde gerekse dünyada tercih edilen bir kayak merkezi haline geldi" dedi.





#erciyes
#kayseri
#kar
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
LGS’nin örnek soruları açıklandı: İşte sayısal ve sözel soru örnekleri