Erciyes’te kış hareketliliği: Kayakseverler pistleri doldurdu

17:0018/12/2025, Perşembe
IHA
Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinden Erciyes’te kayak sezonunun açılmasıyla beraber kayakseverler pistlere akın etti.

Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinden Erciyes’te, yağan kar ve suni karlama ile beraber bugün sezon açıldı.

Sezonun açılmasıyla beraber çok sayıda kayaksever de dağa çıkarak özlem giderdi.

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu, mutlu olduklarını söyleyerek, "Hepimizin en mutlu olduğu gün. Erciyes’te sezonu açtık. Türkiye’de ilklerdeniz. Suni karlamanın da faydasını gördük. Suni karlama ile takviyemizi yaptık. Tekir Kapı’da kayağı başlattık. Dört gözle bugünü bekliyorduk ve kavuştuk. Bugün Tekir pistinde, yarın Hacılar pistinde ve peyderpey pistlerimizi açarak sürdüreceğiz. Güzel bir kış sezonu geçireceğiz. Özlemle bekleyen kayakseverlerimizi Erciyes’e bekliyoruz" diye konuştu.

Kayak yapmanın tadını çıkaran kayakseverlerde mutlu olduklarını söyledi.

