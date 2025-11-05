Yeni Şafak
Erzincan’da seyir halindeki otomobil alev aldı: 2 kişi son anda kurtuldu

Erzincan’da seyir halindeki otomobil alev aldı: 2 kişi son anda kurtuldu

08:425/11/2025, Çarşamba
G: 5/11/2025, Çarşamba
IHA
Erzincan’da seyir halindeki otomobil alev aldı. 2 kişi son anda kurtuldu, araç tamamen yandı.

Başbağlar Mahallesi’nde seyir halindeyken alev alan otomobil, kısa sürede tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Araçta bulunan 2 kişi son anda canlarını kurtardı.




Olay, akşam saatlerinde Başbağlar Mahallesi Hacı Ali Akın Caddesi’nde meydana geldi. U.B. yönetimindeki 24 plakalı otomobil, cadde üzerinde ilerlediği sırada motor kısmından alev aldı. Yangını fark eden sürücü ve yanındaki yolcu, aracı hemen durdurarak son anda dışarı çıkmayı başardı.


Kısa sürede büyüyen alevler tüm aracı sardı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı ve soğutma çalışması gerçekleştirdi.



Yangında araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.









