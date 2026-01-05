Antalya’nın Serik ilçesinde yaşayan Zübeyir Canatan, eşi Songül Canatan ile kızı Sena Canatan’ı boğazlarını bıçakla keserek öldürdü. Olayın ardından iki valizle evden ayrılan cinayet zanlısı Canatan, Ankara’ya giderek polise teslim oldu. Cani babanın ilk ifadesinde, cinayeti işlemek için izne ayrıldığı ortaya çıktı.

1 /6 Antalya'nın Serik ilçesinde eşi Songül Canatan (43) ile kızı Sena Canatan'ı (7) boğazlarını bıçakla keserek öldüren güvenlik görevlisi Zübeyir Canatan'ın (45) ifadesinde kan donduran detaylar ortaya çıktı.

2 /6 Kahreden olay, geçtiğimiz gün saat 22.00 sıralarında Serik ilçesi Orta Mahalle 30 Ağustos Caddesi'ndeki 3 katlı bir binanın 1'inci katındaki dairede meydana geldi. Bir otelde güvenlik görevlisi olarak çalışan Zübeyir Canatan, eşi Songül ile kızı Sena Canatan'ı boğazlarını bıçakla keserek öldürdü.

3 /6 Durumu komşuları fark etti Sabah evden kimsenin çıkmadığını fark edip kapıyı çalan komşuları, açan olmayınca polise bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekibi de yanıt alamayınca kapıyı açarak eve girdi.





4 /6 Anne- kızın cansız bedeniyle karşılaştılar Polis, odada anne ve kızın cansız bedeniyle karşılaştı. Çağrılan sağlık ekibi, Songül Canatan ile kızı Sena’nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından anne ile kızının cenazeleri, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.









5 /6 Ankara'da teslim oldu Olay sonrası 2 valizle evden ayrıldığı belirlenen Zübeyir Canatan, gittiği Ankara'da polise teslim oldu. "Psikolojik sorunlarım vardı" Gözaltına alınan Canatan'ın ilk ifadesinde, "Psikolojik sorunlarım vardı, o an cinnet getirdim. Eşimle tartışmıştım. Tartışma sonucunda eşimi ve kızımı öldürdüm" dediği öğrenildi. Şüphelinin savcılık talimatıyla Ankara'da bir hastanede tedaviye alındığı bildirildi.



