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Eskişehir'de gizemli bir otomobil: Sırrı çözülemedi

Eskişehir'de gizemli bir otomobil: Sırrı çözülemedi

12:5313/03/2025, Perşembe
IHA
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<p>Hoşnudiye Mahallesi Kaptanbaba Sokak'ta uzun süredir park halinde duran otomobil bakımsızlığı ile dikkat çekiyor.</p>
Hoşnudiye Mahallesi Kaptanbaba Sokak'ta uzun süredir park halinde duran otomobil bakımsızlığı ile dikkat çekiyor.

Eskişehir'de uzun süredir park halinde duran otomobil, çevrede yaşayanlar, gelip geçenler için merak ve endişe konusu oldu.

26 TY 169 Plakalı mavi renkteki otomobilin uzun süredir aynı yerde park halinde olması, mahalle sakinlerinde merak ve endişe uyandırdı.

Tozlanmış camları, inik lastikleri ve paslanmaya yüz tutmuş kaportasıyla adeta zamana meydan okuyan bu araba, görenlerde merak uyandırıyor.

Bir çevre sakini, aracın çok uzun süredir aynı yerde bulunduğunu, niçin burada olduğunu ve sahibini bilmediklerini anlattı.

#Eskişehir
#Otomobil
#Gizem

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