Evin çatısına yuva yapan eşek arıları hastanelik etti

Danışkaner’in halası Songül Örs ise, "Defalarca belediye başkanımızı aradım, mesajlar attım, Kaymakam Bey’e gittim. Kaymakam Bey de yardımcı olacağını ‘İzmir’e gidin, hiç gözünüz arkada kalmasın. Ben yardımcı olacağım, ziyaretine gideceğim’ demesine rağmen hiçbir şekilde iletişime geçmediler. En son Çorum Valiliğini aradım. Çorum Vali yardımcımız Yeliz Mercan’a çok teşekkür ediyorum. Allah bir değil, bin kere razı olsun. Demek ki çözüm bulunabiliyormuş. Duyarsızlıklarından dolayı Osmancık yönetimini kınıyorum. Hiç hoş bir şey değildi. Vali Yardımcımız Yeliz Mercan hanıma, İl Tarım Müdürlüğü’ne, İlçe Tarım Müdürü Sencer Bilgener ve personeline çok çok teşekkür ediyorum. Kendilerini riske atarak çuval çuval arıları aldılar. Şu an bir tane daha bir yuvası var. Onu tahtaların arasına girdiği için alamadılar. Ama yine de hiçbir şeyini esirgemediler" diye konuştu.