Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
Fatih'te yağışın ardından istinat duvarı çöktü, sokak kapatıldı

Fatih'te yağışın ardından istinat duvarı çöktü, sokak kapatıldı

22:3111/01/2026, Pazar
DHA
Sonraki haber

İstanbul genelinde etkili olan yağış nedeniyle Fatih'te istinat duvarı çöktü. Olayın ardından trafiğe kapatılan sokakta ekipler yola dökülen parçaları kaldırmak için çalışma başlattı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Ayvansaray Mahallesi Albayrak Sokak'ta meydana geldi. İstanbul genelinde etkili olan yağışın ardından otopark olarak kullanılan arsanın istinat duvarı çöktü. 

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve belediye ekipleri geldi.

Olayın ardından trafiğe kapatılan sokakta ekipler yola dökülen parçaları kaldırmak için çalışma başlattı. 

#İstanbul
#Fatih
#İstinat duvarı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Yozgat'ta okullar tatil edildi mi? Valilikten flaş açıklama