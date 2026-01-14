Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Gümüşhane
Feci kazada yürekleri yakan detay: Torununun cenazesine katılmaya gidiyordu

Feci kazada yürekleri yakan detay: Torununun cenazesine katılmaya gidiyordu

18:2314/01/2026, Çarşamba
IHA
Sonraki haber

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde karlı yolda kontrolden çıkan kamyonetin dere yatağına devrilmesi sonucu ağır yaralanan yaşlı adam, tedavi gördüğü hastanede 8 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Yaşlı adamın lösemiden vefat eden torununun cenazesine katılmak üzere Gümüşhane’ye gittiği öğrenildi.

Kaza, 5 Ocak’ta Yukarı Kürtün Grup Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Asım A. (58) idaresindeki 07 K 4787 plakalı kamyonet, viraja hızlı girmesi ve yolun karlı olması nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 20 metre yükseklikten dere yatağına yuvarlandı. 

Kazada sürücü Asım A. ile araçta yolcu olarak bulunan Serkan A. (25), Sevim A. (57), Şevket Akçara (78) ve Ayşe A. (63) yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Şevket Akçara, 8 gün süren yaşam mücadelesini dün kaybetti.

Akçara’nın cenazesi, bugün Kürtün’e bağlı Sarıbaba köyünde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde ikamet eden Akçara’nın lösemiden vefat eden torununun cenazesine katılmak üzere Gümüşhane’ye giderken kaza geçirdiği öğrenildi.

Kazayla ilgili konuşan yaralıların akrabası Ümit Şanlı, "Burası Kürtün yaylalarına ve köylerine ulaşımın sağlandığı grup yolu olarak geçiyor ama halk arasında biz buraya ’ölüm yolu’ diyoruz. Kaza yapanlar benim yakınlarım ve cenazeye katılamadılar. Bu araçta 5 kişi vardı, 4’ü şu an hastanede canlarıyla uğraşıyorlar. Cenazeye dahi katılamadılar. Buraya bir an önce önlem alınması lazım" dedi.


#Gümüşhane
#Trafik kazası
#Ölüm
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün kimin maçı var? 14 Ocak Çarşamba bugün kimin maçı var?