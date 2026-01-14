Feci kazada yürekleri yakan detay: Torununun cenazesine katılmaya gidiyordu

Kazayla ilgili konuşan yaralıların akrabası Ümit Şanlı, "Burası Kürtün yaylalarına ve köylerine ulaşımın sağlandığı grup yolu olarak geçiyor ama halk arasında biz buraya ’ölüm yolu’ diyoruz. Kaza yapanlar benim yakınlarım ve cenazeye katılamadılar. Bu araçta 5 kişi vardı, 4’ü şu an hastanede canlarıyla uğraşıyorlar. Cenazeye dahi katılamadılar. Buraya bir an önce önlem alınması lazım" dedi.



