Filistin'e adalet borcumuz var

Dönüşen iki konuttan biri İstanbul'da

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bugüne kadar 2 milyon 252 bin ev ve iş yerinin yenilendiğini, yaklaşık 10 milyon kişinin güvenli yapılara taşındığını belirterek, “Türkiye’de yaptığımız her 2 dönüşümün 1’ini İstanbul’da gerçekleştiriyoruz” dedi. Kurum, ayrıca 2B arsaları için 5 milyon vatandaşa heyecanla beklediği tapularını kazandıracaklarını müjdeledi.



