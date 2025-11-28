Yeni Şafak Gazetesi'nin 28 Kasım 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.
Dönüşen iki konuttan biri İstanbul'da
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bugüne kadar 2 milyon 252 bin ev ve iş yerinin yenilendiğini, yaklaşık 10 milyon kişinin güvenli yapılara taşındığını belirterek, “Türkiye’de yaptığımız her 2 dönüşümün 1’ini İstanbul’da gerçekleştiriyoruz” dedi. Kurum, ayrıca 2B arsaları için 5 milyon vatandaşa heyecanla beklediği tapularını kazandıracaklarını müjdeledi.
Filistin'e adalet borcumuz var
Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye’ye yaptı. İlk durağı da Külliye oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarihi ziyarette Filistin mesajı verdi. İsrail’in iki yılda 70 binden fazla Gazzeliyi katlettiğini hatırlatan Erdoğan, “İnsanlık ailesi olarak Filistin halkına en büyük borcumuz adalettir. Bu borcu ödemenin yolu ise 1967 sınırları temelinde iki devletli çözüm vizyonunu bir an önce hayata geçirmektir” dedi.
Fenerbahçe fırsat tepti
Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe, 7 puanla girdiği beşinci haftada sahasında konuk ettiği Macaristan ekibi Ferencvaros'la karşılıklı gelen gollerle berabere kaldı. Konuk ekip Varga ile öne geçerken Talisca skoru ilan etti. Sarı-lacivertliler, 11 Aralık'ta Norveç ekibi Brann'a konuk olacak.