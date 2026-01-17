Yeni Şafak
Firari FETÖ'cünün Rusya korkusu

Firari FETÖ'cünün Rusya korkusu

17/01/2026, Cumartesi
G: 17/01/2026, Cumartesi
Yeni Şafak Gazetesi'nin 17 Ocak 2026 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 17 Ocak 2026 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...



Yasaklama değil tüketiciyi koruma: Sağlıksız alışverişin bedeli ağır olur

Yurt dışından e-ticaret yoluyla yapılan 30 avroya kadar gümrüksüz alışveriş uygulaması, ticari kaygılarla değil tüketici sağlığının korunması ve denetimin sağlanması amacıyla kaldırıldı. 6 Şubat'ta devreye girecek yeni uygulama ile yurt dışı e-ticaret platformlarından gelen tüm ürünler, bedeline bakılmaksızın normal ithalat prosedürlerine tabi tutulacak, güvensiz, zararlı ve sahipsiz ürünlerin ülkeye girişi engellenecek.

Firari FETÖ'cünün Rusya korkusu: Kaçırılmamak için adını değiştirdi

Rusya Ankara Büyükelçisi Karlov suikastının planlayıcısı olan FETÖ’cü Cemal Karaata, firari olduğu Kanada’da adını değiştirip “Salih Ada” yaptı. Karaata’nın isim değişikliğine gitmesinin en büyük nedeni Rusya tarafından kaçırılma korkusu. Moskova, suikasttan hemen sonra Ankara’dan sorumlularla ilgili detaylı bilgi istemişti.

Aydınlık günler yakın

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, kulübün iyi günlere doğru ilerlediğini söyleyerek “Camianın içi rahat olsun. Tünelin sonundaki ışığı gördük” dedi. Adalı, gündemde olan kaleci Jorgensen, sol bek Nuno Tavares ve stoper Agbadou için tek tek açıklamada bulundu.

