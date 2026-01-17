Firari FETÖ'cünün Rusya korkusu

Yasaklama değil tüketiciyi koruma: Sağlıksız alışverişin bedeli ağır olur

Yurt dışından e-ticaret yoluyla yapılan 30 avroya kadar gümrüksüz alışveriş uygulaması, ticari kaygılarla değil tüketici sağlığının korunması ve denetimin sağlanması amacıyla kaldırıldı. 6 Şubat'ta devreye girecek yeni uygulama ile yurt dışı e-ticaret platformlarından gelen tüm ürünler, bedeline bakılmaksızın normal ithalat prosedürlerine tabi tutulacak, güvensiz, zararlı ve sahipsiz ürünlerin ülkeye girişi engellenecek.