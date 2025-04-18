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Fırtına önüne geleni yıktı geçti: Onlarca evin çatısı uçtu

Fırtına önüne geleni yıktı geçti: Onlarca evin çatısı uçtu

09:2418/04/2025, Cuma
DHA
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Van'ın Çatak ilçesine bağlı Alacayır Mahallesi ve bağlı 5 mezrada, 9 Nisan'da etkili olan fırtınada 50'den fazla evin çatısının uçtuğu, 100'ün üzerinde de ceviz ve meyve ağacının devrildiği tespit edildi.

Çatak ilçesinde 9 Nisan'da etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına, özellikle ilçe bağlı Alacayır Mahallesi ve bağlı Kavaklı, Baltacı, Tellikaya, Çermik, Aşağı ve Yukarı Küme Evleri mezralarında etkili oldu.

Fırtına nedeniyle evlerin çatısı uçtu, ceviz ve meyve ağaçları devrildi.

300 hane ve 1200 nüfuslu Alacayır Mahallesi ve bağlı 5 mezrada Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ve jandarma ekipleri, hasar tespit çalışması yaptı.

Yapılan çalışmalarda 50'den fazla evin çatısının uçtuğu, 100'den fazla ceviz ve meyve ağacının devrildiği tespit edildi.

Ayacayır Mahalle Muhtarı Erdaş Mantas, mahalle ve bağlı mezralarda büyük hasar meydana geldiğini belirterek, "Mahallemiz ve bağlı mezraların toplam 1200 nüfusu var. Buranın cevizi meşhurdur. Fırtına nedeniyle 100'den fazla ceviz ve meyve ağaçları devriydi, 50'den fazla evin çatısı uçtu. Ekipler buraya gelip hasar tespit çalışması yaptı. Yetkililerin mağdur olan ailelere destek olmalarını bekliyoruz" dedi.  

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