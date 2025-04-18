Fırtına önüne geleni yıktı geçti: Onlarca evin çatısı uçtu

Ayacayır Mahalle Muhtarı Erdaş Mantas, mahalle ve bağlı mezralarda büyük hasar meydana geldiğini belirterek, "Mahallemiz ve bağlı mezraların toplam 1200 nüfusu var. Buranın cevizi meşhurdur. Fırtına nedeniyle 100'den fazla ceviz ve meyve ağaçları devriydi, 50'den fazla evin çatısı uçtu. Ekipler buraya gelip hasar tespit çalışması yaptı. Yetkililerin mağdur olan ailelere destek olmalarını bekliyoruz" dedi.