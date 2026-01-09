Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
Fırtınanın etkisiyle devrilen deniz feneri havadan görüntülendi

Fırtınanın etkisiyle devrilen deniz feneri havadan görüntülendi

12:139/01/2026, Cuma
IHA
Sonraki haber

İstanbul Sarıyer’de dün etkili olan lodosun etkisiyle devrilen deniz feneri dronla görüntülendi.

Marmara Bölgesi genelinde dün etkisini gösteren şiddetli lodos, megakentte olumsuzluklara neden oldu. Zaman zaman saatte 80 kilometre hıza ulaşan rüzgar nedeniyle Sarıyer Kireçburnu Sahil bölgesinde bulunan yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki deniz feneri, kuvvetli rüzgara dayanamayarak yerinden sökülüp denize devrildi.

Olayda şans eseri herhangi bir yaralanma yaşanmazken, henüz kaldırılmayan deniz feneri dronla görüntülendi.


Sahilde yürüyüş yapan Tarık Görür, "Dün lodostan dolayı yürüyüşe çıkamamıştım. Deniz fenerinin devrilmesini dün haberlerde gördük ve üzüldük. Bu sabah yürüyüşe geldiğimizde hala burada olduğunu görünce tekrar üzüldük. Deniz feneri gemilerin güvenliğini sağlamak için gemilere yol gösteren bir yapı. Bugünden sonra havalar daha çok bozacak. Bir an önce ekiplerin müdahale etmesi gerekiyor. Dünle bugünün havası arasında yüzde 100 fark var. Önümüzdeki günler hava daha çok bozacağı için İstanbulluları yeni bir macera bekliyor" dedi.


#istanbul
#sarıyer
#deniz feneri
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Trafik Cezası Nasıl Öğrenilir? Araç Plakasına Yazılan ve Ehliyete Yazılan Trafik Para Cezası Borcu Sorgulama ve Ödeme