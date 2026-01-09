Fırtınanın etkisiyle devrilen deniz feneri havadan görüntülendi

Sahilde yürüyüş yapan Tarık Görür, "Dün lodostan dolayı yürüyüşe çıkamamıştım. Deniz fenerinin devrilmesini dün haberlerde gördük ve üzüldük. Bu sabah yürüyüşe geldiğimizde hala burada olduğunu görünce tekrar üzüldük. Deniz feneri gemilerin güvenliğini sağlamak için gemilere yol gösteren bir yapı. Bugünden sonra havalar daha çok bozacak. Bir an önce ekiplerin müdahale etmesi gerekiyor. Dünle bugünün havası arasında yüzde 100 fark var. Önümüzdeki günler hava daha çok bozacağı için İstanbulluları yeni bir macera bekliyor" dedi.



