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Gaziantep'te 2 aylık hamile kadının şüpheli ölümü

Gaziantep'te 2 aylık hamile kadının şüpheli ölümü

09:3027/06/2025, Friday
G: 26/06/2025, Thursday
IHA
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Gaziantep'te 1,5 yıllık evli, 2 aylık da hamile olduğu öğrenilen kadın, eşiyle oturduğu evin 3. katından düşerek hayatını kaybetti. Yaşanan olayın ardından kadının intihar ettiği ihtimali üzerinde durulurken acılı ailesi ise kocasından şikayetçi olarak cinayet iddiasında bulundu.

Olay, sabah erken saatlerde Şehitkamil ilçesi Onat Kutlar Mahallesi'nde meydana geldi. 

İddiaya göre, Vergi Dairesi'nde gelir uzmanı olarak çalışan Emel Akbaş Bayhan (38), 1,5 yıl önce evlendiği ve aynı kurumda müfettiş olarak çalışan eşi M.Ş.B. ile oturdukları evin 3. katından aşağı düşmüş halde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ve 2 aylık hamile olduğu öğrenilen Emel Akbaş Bayhan, kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Acılı aileden cinayet iddiası

Hayatını kaybeden kadının cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgunda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. 

Cenazeyi teslim alan yakınları ise olayın intihar değil cinayet olduğu iddiasında bulundu. 

Acılı aile, Emel Akbaş Bayhan'ın eşi M.Ş.B. ile şiddetli geçimsizlik yaşadığı ve daha önce uzaklaştırma kararı alıp bir süre sonra tekrar beraber yaşamaya başladıklarını iddia etti.

Olayla ilgili intihar ya da cinayet şüphesi ile geniş çaplı soruşturma başlatılırken, karakolda ifadesine başvurulan koca M.Ş.B. ise daha sonra serbest bırakıldı.

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