Gaziantep'te acı olay: Tırın çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Gaziantep'te tırın çarptığı çocuk yaşamını yitirdi. Polis ekipleri kaza mahallinde çalışma yaptı.
3. Organize Sanayi Bölgesi 83313 No'lu Cadde'de Muhammet S.D. (33) idaresindeki 27 HM 625 plakalı tır, bir fabrikanın önünde geri manevra yaparken burada oyun oynayan Hüseyin Kaplan'a (5) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık görevlileri Kaplan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Küçük çocuğun cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.