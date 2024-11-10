Gaziantep'te afetzedeler evlerine kavuştu: Beklentimizin üstünde oldu

Depremzede Halil Başçı, depremde eviyle birlikte 5 daire ve 2 iş yerinin yıkıldığını belirterek, "Yakınlarımdan kaybettiklerim oldu. Depremden çıktık. Allah'a şükür can kaybımız yok. Önce çadırda, sonra konteynerde kaldık. Şimdi ise evimizdeyiz. Devletimizden Allah razı olsun. Her devlet bu ihtiyaçları karşılayamaz. Büyük bir yıkımdı. Devletimiz, evimizi yaptı. Huzurluyuz, ev çok güzel. Çok memnunuz. Başka bir devlet bu kadar konut yapamazdı. Allah, Cumhurbaşkanımızdan dağlar kadar razı olsun" diye konuştu.