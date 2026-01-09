Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Gaziantep
Gaziantep’te çocuk bezi yüklü TIR yandı

Gaziantep’te çocuk bezi yüklü TIR yandı

23:019/01/2026, Cuma
G: 9/01/2026, Cuma
DHA
Sonraki haber

Gaziantep'in Nurdağı İlçesinde seyir halindeyken dorse kısmı alev alan çocuk bezi yüklü TIR yandı. İtfaiye ekipleri yangını 1 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına aldı.

Akşam saatlerinde Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun 3’üncü kilometresinde Irak uyruklu A.B.'nin (42) kullandığı 12 AB 521 plakalı TIR, seyir halindeyken dorse kısmından alev aldı. Durumu fark eden şoför, TIR’dan inerek, yardım istedi. 

Alevler kısa sürede TIR’ın dorsesini ve çekici kısmını sararken, ihbarla bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını 1 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına aldı.

Yangın nedeniyle otoyolun Osmaniye yönü trafiğe geçici olarak kapatıldı.



Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.



#Gaziantep
#Çocuk bezi
#TIR
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ taksit artış oranları açıklandı 2026: Konut ve arsa ödemeleri ne kadar oldu? TOKİ taksit artış oranı yüzde kaç?