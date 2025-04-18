Gaziantep'te görme engelli kadının evini soyan biri yeğeni 3 şüpheli tutuklandı

Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri yaptıkları araştırmalar sonucunda tespit ettiği 3 şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerden Ö.L.Ö.'nün mağdur Tülay Özçetin'in yeğeni olduğu ortaya çıktı.