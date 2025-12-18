Yeni Şafak
Gaziantep’te marangoz atölyesi yandı: Ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü

12:4918/12/2025, Perşembe
DHA
Gaziantep’in İslahiye ilçesinde, marangoz atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İslahiye ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'ndeki bir marangoz atölyesinde, öğle saatlerinde yangın çıktı.

Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 1 saatlik müdahalesi sonucu yangın çevre iş yerlerine sıçramadan söndürüldü. Yangın nedeniyle iş yerinde zarar oluştu.




Atölye sahibi Muhammed Yusuf, yangın sırasında iş yerinde olmadığını ve komşularının kendisini arayarak haber verdiğini belirterek, iş yerinde maddi hasar meydana geldiğini söyledi.





Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.


#gaziantep
#islahiye
#yangın
