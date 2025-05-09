Gaziantep'te TOKİ tarafından tamamlanan deprem konutları teslim ediliyor: 'Allah devletimizden razı olsun'

"DEVLETİMİZ KISA ZAMANDA EVLERİMİZİ TESLİM ETTİ"





Evlerinden oldukça memnun kaldığını söyleyen Bazlama, "Çok zorlu bir süreç geçirdik. Depremden sonra bir müddet çadır ve konteynerde kaldık.





Devletimiz sağ olsun en kısa zamanda evlerimizi yapıp bize teslim etti. Şu anda evimizde oturuyoruz. TOKİ evlerinden çok memnun kaldık.





Çok güzel evlerimiz var. Kışın evimiz çok sıcaktı, üşümedik ve kaloriferleri açmayacak derecede evlerimiz sıcaktı. Evlerimizden çok memnunuz ve Allah devletimizden razı olsun." dedi.











