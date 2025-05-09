Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Gaziantep
Gaziantep'te TOKİ tarafından tamamlanan deprem konutları teslim ediliyor: 'Allah devletimizden razı olsun'

Gaziantep'te TOKİ tarafından tamamlanan deprem konutları teslim ediliyor: 'Allah devletimizden razı olsun'

12:449/05/2025, Cuma
IHA
Sonraki haber

Gaziantep'in Araban ilçesinde Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri yıkılan ve TOKİ tarafından yapılan konutlara yerleşen depremzedeler, artık evlerinde daha rahat uyuyabildiklerini belirtti.

Depremin yıkım ve hasara neden olduğu Gaziantep'in Araban ilçesinde de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın koordinesinde, TOKİ tarafından yapılan yeni konutlar tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi.



KONUTLAR YATAY MİMARİ ANLAYIŞIYLA YAPILDI


Yatay mimari anlayışıyla yapılan konutlar, radye temel üzerine konvansiyonel ile depreme dayanıklı olarak inşa edildi. İlçenin Dumlupınar Mahallesi'ndeki 952 adet sosyal ve deprem konut projesi, 2+1 nitelikli 98 daire ve 3+1 nitelikli 854 daireden oluşuyor.


Dinlenme alanlarının, spor alanlarının, çocuk oyun alanlarının ve yeşil alanların bulunduğu mahallede depremzede vatandaşlar, keyifli vakit geçirebildikleri evlerinde konforlu binalarda yaşıyor.


DEPREMZEDELERDEN TEŞEKKÜR GELDİ


Evlerine yerleşen ve evlerinin oldukça lüks bir şekilde yapıldığını dile getiren vatandaşlar, evlerinde depreme karşı oldukça güvenli olduğundan bahsetti. Evlerine yerleşen depremzedeler, emeği geçen herkese teşekkür ettiklerini vurguladı.


Depremde evi yıkılan ve Dumlupınar Mahallesi'nde yapılan TOKİ konutlarındaki yeni evine taşınan depremzedelerden Ayten Bazlama, evlerinin kısa sürede teslim edildiğini söyledi.


"DEVLETİMİZ KISA ZAMANDA EVLERİMİZİ TESLİM ETTİ"


Evlerinden oldukça memnun kaldığını söyleyen Bazlama, "Çok zorlu bir süreç geçirdik. Depremden sonra bir müddet çadır ve konteynerde kaldık.


Devletimiz sağ olsun en kısa zamanda evlerimizi yapıp bize teslim etti. Şu anda evimizde oturuyoruz. TOKİ evlerinden çok memnun kaldık.


Çok güzel evlerimiz var. Kışın evimiz çok sıcaktı, üşümedik ve kaloriferleri açmayacak derecede evlerimiz sıcaktı. Evlerimizden çok memnunuz ve Allah devletimizden razı olsun." dedi.




"DEPREM KORKUSU OLMADAN YAŞIYORUZ"


Evlerinin depreme karşı oldukça güvenli olarak yapıldığını vurgulayan depremzedelerden Mahmut Bazlama da, "Depremden sonra çadır ve konteyner hayatımız oldu. Devletimiz sağ olsun bize yatay mimari tarzında 5 katlı evler yaptı. Sağlam ve depreme dayanıklı binalar yaptı ve bize teslim ettiler.


Şu anda evimizde deprem korkusu yaşamadan yaşıyoruz. Evlerimiz temiz ve sağlam olmuş. Güvenilir bir ortamda yaşamaya devam ediyoruz." diye konuştu.


#gaziantep
#toki
#deprem
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emeklinin 4 aylık zam oranı ne kadar, kaç TL oldu? SSK Bağ-Kur ve Emekli Sandığı 4 aylık enflasyon farkı ne kadar?