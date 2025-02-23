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Gazze yemini

04:0023/02/2025, Pazar
G: 23/02/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Yeni Şafak Gazetesi'nin 23 Şubat 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 23 Şubat 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler..

Trakya'ya 300 fabrikalık üretim üssü

Ev ve Mutfak Eşyaları Federasyonu Başkanı Güçlü Kaplangı, sektörlerinin üretim ve ihracatını daha da artırabilmek amacıyla OSB kurmak istediklerini belirterek, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na başvurduk. Projeyi daha da ileri götürerek endüstri bölgesi kurulmasını teklif ettiler” dedi. Kaplangı, en az 300 fabrikayı kapsayacak üretim üssünü Trakya’da devreye alacaklarını söyledi.


Gazze yemini: Ant olsun Gazze’yi terk etmeyeceğiz

İsrail ile Hamas arasındaki esir takasının yedinci ve son turu dün gerçekleştirildi. Hamas Gazze’nin güneyindeki Refah ve orta kesimindeki Nusayrat Kampı ile şehir merkezinde düzenlediği törenlerle 6 İsrailli esiri Kızılhaç ekiplerine teslim etti. Nusayrat’taki törene katılan Filistinli direniş grupları göndere Filistin bayrağı çekerek Gazze’yi terk etmeyeceklerine dair yemin etti. Ancak İsrail, esir teslimini geciktirerek anlaşmayı zora soktu.


Fenerbahçe'nin avantajı ortada

Süper Lig’de yarın deplasmanda 6 puan farkla liderlik koltuğunda oturan ezeli rakibi Galatasaray ile karşılaşacak Fenerbahçe, orta sahasıyla öne çıkıyor. Sarılacivertli orta saha 47 gole katkı sağlarken sarı-kırmızılılarda bu rakam 31’de kaldı.

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