Gazze yemini

Trakya'ya 300 fabrikalık üretim üssü

Ev ve Mutfak Eşyaları Federasyonu Başkanı Güçlü Kaplangı, sektörlerinin üretim ve ihracatını daha da artırabilmek amacıyla OSB kurmak istediklerini belirterek, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na başvurduk. Projeyi daha da ileri götürerek endüstri bölgesi kurulmasını teklif ettiler” dedi. Kaplangı, en az 300 fabrikayı kapsayacak üretim üssünü Trakya’da devreye alacaklarını söyledi.



