Gazze'nin yeni savaşı: Soğuyan hava ve yağışlar

İsrail, 10 Ekim’deki ateşkese rağmen aralıklarla saldırılarına devam etse de Gazze’nin daha çetin bir savaşı var. Soğuyan hava ve yağışlar… Yüz binlerce Filistinli ya su basan derme çatma çadırlarda ya da tamamen açıkta hayatta kalma mücadelesi veriyor.



