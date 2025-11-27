Yeni Şafak Gazetesi'nin 27 Kasım 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.
Çelik Kubbe için 6,5 milyar dolar yatırım yapılacak
Türk savunma sanayiinin göz bebeklerinden olan katmanlı hava savunma sistemi Çelik Kubbe için 6.5 milyar dolarlık yatırım sözleşmesi imzalandı. HAVELSAN'ın ev sahipliğindeki törene, SSB Başkanı Prof. Haluk Görgün, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci ile Türk Silahlı Kuvvetleri ve sektör temsilcileri katıldı.
Gazze'nin yeni savaşı: Soğuyan hava ve yağışlar
İsrail, 10 Ekim’deki ateşkese rağmen aralıklarla saldırılarına devam etse de Gazze’nin daha çetin bir savaşı var. Soğuyan hava ve yağışlar… Yüz binlerce Filistinli ya su basan derme çatma çadırlarda ya da tamamen açıkta hayatta kalma mücadelesi veriyor.
Kadıköy'de hedef üç puan
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 5. maçında bugün sahasında Macar ekibi Ferencvaros'u konuk edecek. İlk 4 maçta hanesine 7 puan yazdıran sarı-lacivertliler, bugün de kazanarak avantajını sürdürmek istiyor.