Gece yarısı pompalı tüfekle çiğ köfte dükkanına baskın: Kurşunlayıp kaçtılar

Gece yarısı pompalı tüfekle çiğ köfte dükkanına baskın: Kurşunlayıp kaçtılar

07:424/12/2025, Perşembe
IHA
Kayseri’nin Talas ilçesinde gece saatlerinde 2 şahıs çiğ köfte dükkanını kurşunlayıp, kayıplara karıştı. Şahısların pompalı tüfekle dükkanın önüne gelip, kurşunlamadan sonra kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mevlana Mahallesi Bademli Sokak’ta gece saatlerinde meydana gelen olayda, sokak üzerinde bulunan bir çiğ köfte dükkanı kimliği belirsiz 2 şahıs tarafından pompalı tüfekle kurşunlandı.

Tüfek seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, dükkanda inceleme yaptı.

Ekipler, olay sonrası kaçan şahısların kimliğini belirlemek için çalışma başlatırken, 2 şahsın ellerinde pompalı tüfekle dükkana gittiği ve kurşunlamayı gerçekleştirdikten sonra olay yerinden kaçtığı anlar güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.





