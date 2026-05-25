Genel Merkez Kemal Bey'de

Enerji altyapısında siber güvenlik hamlesi
Enerji sektörünü siber saldırılara karşı daha dayanıklı hale getirmek amacıyla yeni denetim ve güvenlik mekanizmaları devreye alınırken, özellikle elektrik iletim ve dağıtım altyapısındaki kırılganlıklar yakından inceleniyor. EPDK, sektörde siber tatbikatlar ve iki aşamalı denetim modeli uyguluyor.
Özgür Özel'e mutlak tahliye
38. Kurultay için verilen 'mutlak butlan' kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na dönen Kılıçdaroğlu’nun ekibi, yaşanan sert gerilim ve arbedenin ardından Genel Merkez’de yönetimi devraldı. Özgür Özel, “Binayı ele geçirmek istiyorlar, buradan çıkmayacağız” diyerek karara dirense de polisin tahliye müdahalesi sonrası binayı terk etmek zorunda kaldı. Kendisine ulaştırılan tebligatı yırtan Özel, binadan ayrılarak taraftarlarıyla birlikte Meclis’e yürüdü.
Aslan'dan orta sahaya iyi yıldız
Önümüzdeki sezon doğrudan Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele edecek olan sarıkırmızılılar, geçen sezon yakaladığı Son 16 başarısının üstüne çıkacak bir kadro kurmanın peşinde. Önceliği orta saha takviyesine veren sarı-kırmızılılar, Villarreal’den Pape Gueye ve Sunderland’den Habib Diarra’yı listesine aldı.