Gıda güvenliğinde çığır açan keşif: 3 yıllık çalışma “Q1” dergide yayımlandı

Gıda zinciri yeni nesil koruyucu stratejilere ihtiyaç duyuyor





Prof. Dr. Ülküye Dudu Gül, AA muhabirine, akademik camiada bir derginin "Q1" kategorisinde olmasının, "o yayın organının en iyiler arasında yer aldığı" anlamına geldiğini söyledi.





Gıdalarda mantar ve küflerin neden olduğu bozulmanın küresel bir biyogüvenlik ve halk sağlığı sorunu haline geldiğini anlatan Gül, şöyle devam etti:





"Modern gıda zinciri, bu dirençli organizmalarla başa çıkmak için yeni nesil koruyucu stratejilere ihtiyaç duymaktadır. Çalışmamızın sonuçlarına göre, sentezlenen bileşiğin mantarlar üzerinde 'gelişimi engelleyici' etkiye sahip olduğu ve 'potansiyel gıda koruyucu madde' olarak değerlendirilebileceği saptanmıştır."







