Gökyüzüne sevdalanan nalbur, evini, iş yerini ve aracını satıp pilot oldu

Tekin, eğitimlerini tamamladığını belirterek, şunları söyledi:





"İlerleyen süreçte burada bir uçuş okulu açmak için çalışmalarım devam ediyor. Tarihi ve gökyüzünü bir arada görmek çok muazzam bir duygu. Gökyüzü, insanın ufkunu da etkiliyor. Yerde gördüğünüz şeyleri farklı bir açıdan görmek çok daha heyecanlı."