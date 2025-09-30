Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme: Oğlu Tuğberk Yağız Gülter'in ifadesi ortaya çıktı

Yoldayken annesi Tut'un evindeki güvenlik kamera görüntülerini çevrim içi bağlantı sayesinde izlediğini, annesinin tuvaletten çıktıktan sonra yüksek sesle roman havası çaldığını duyduğunu belirten Gülter, şunları kaydetti:

"Annem 'hazır mıyız hadi kalkın oynayalım.' diyor. Sonra annem görüntüden çıkıyor. Bir dakika sonra ben evin camının sesini bildiğim için bir camın oynama sesi geliyor. O sırada ablam 'Hay Allah' diyor. Sonra ablam arkadaşı Sultan ile çığlık atarak çıplak ayak daireden çıkıyorlar. Bizim dairenin yerleri laminanttır. Ancak çok fazla kaygandır. Daha öncesinde ben de annem de yere çok düştük. Bizim evin camları bel hizasındadır ve tamamen açılabilen sürgülü camdır. Ben bundan dolayı annemin alkolün de etkisiyle camı açmak istediği sırada ayağının kayıp düşmüş olabileceğini düşünüyorum. Bir de annem alkol içtiğinde dengesi kaybolur yere düşer. Ben annemin intihar veya başka bir şekilde düşmüş olacağını düşünmüyorum. Annem sevgi dolu bir insandır. Kimseyle kötü değildir"