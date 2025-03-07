Gündelik temizliğe başladı hayatı değişti: 3 senede patron oldu

Kadınların her şeyi başarabileceğini anlatan Görücü, şunları kaydetti:

"Benim gibi girişimcilik hayali olan kadınlara azim etmelerini ve çaba göstermelerini, asla hayallerinden vazgeçmemelerini tavsiye ederim. Ben bu hayalleri kurmaya başladığımda daha çocuk yaşlardaydım. Kendi kendime hep olmaz diye düşünüyordum ama ona rağmen hiç boş vakit geçirmedim. Okumamıştım daha sonra okudum, girişimcilik dersleri aldım, seminerlere katıldım. Kendimi geliştirmek için bütün destekleri aldım, gayret gösterdim. Şu anda gayretlerimin meyvesini yiyorum"