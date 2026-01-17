Güngören'de öldürülen Atlas'ın mezarını arkadaşları ziyaret etti

'FUTSAL MAÇLARINA HEP BİRLİKTE GİDERDİK'





Atlas Çağlayan'ın okul arkadaşı Enes Yıldız, "Okuldan en yakın, sevdiğim bir arkadaşımdı, futsal maçlarına hep birlikte giderdik. Antrenmanlara birlikte çıkardık. Hiçbir saygısızlığını görmedim. Güzel bir çocuktu. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Kavga ettiği kişileri tanımıyorum. Bunların cezası olması gerekiyor. İçeriye girip çıkmamaları gerekiyor. Bunların çıkmaması gerekiyor" dedi.