Güngören'de öldürülen Atlas'ın mezarını arkadaşları ziyaret etti

Güngören’de bıçaklı saldırıda öldürülen Atlas Çağlayan, Kazlıçeşme'de anneannesinin yanına defnedildi. Atlas'ın mezarını arkadaşları ziyaret etti. Mezara kırmızı güller ve şeker bırakıldı. Enes Yıldız " En yakın arkadaşımdı, beraber futsal maçlarına giderdik. Antremanlara birlikte çıkardık. Güzel bir çocuktu" dedi.
Olay, 14 Ocak akşam saatlerinde Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Emek Sokak’ta meydana gelmişti. İki grup arasında 'yan bakma' iddiası nedeniyle çıktığı öğrenilen kavga sırasında şüpheli E.Ç(15) yanında bulunan bıçakla Atlas Çağlayan'ı yaraladı.
Aldığı bıçak darbesi sonrası ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Atlas Çağlayan, 15 Ocak’ta Kazlıçeşme Mezarlığı’nda anneannesi Emine Kaya'nın yanında toprağa verildiği öğrenildi. Mezarını ziyaret eden arkadaşları, mezara kırmızı güller ve şeker bıraktı.
'FUTSAL MAÇLARINA HEP BİRLİKTE GİDERDİK'
Atlas Çağlayan'ın okul arkadaşı Enes Yıldız, "Okuldan en yakın, sevdiğim bir arkadaşımdı, futsal maçlarına hep birlikte giderdik. Antrenmanlara birlikte çıkardık. Hiçbir saygısızlığını görmedim. Güzel bir çocuktu. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Kavga ettiği kişileri tanımıyorum. Bunların cezası olması gerekiyor. İçeriye girip çıkmamaları gerekiyor. Bunların çıkmaması gerekiyor" dedi.